Haberler

Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 28 Gözaltı, 9 Tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman merkezli olarak düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı. 9'u tutuklanırken, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve kaçak sigara ele geçirildi.

Adıyaman merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Kentte suç örgütü kurarak silah satışı yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa'da 5 Kasım'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütü kurarak silah satışı yaptıkları iddia edilenlere yönelik Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa'da 5 Kasım'da operasyon düzenlemiş, 40 ruhsatsız av tüfeği, 26 kurusıkı tabanca, 16 ruhsatsız tabanca, 482 fişek, 7 bıçak, 2 torna makinesi, 1 kılıç ile çok sayıda kaçak sigara ele geçirmişti.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Süleyman Soylu'yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?

Soylu'yu küplere bindiren iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var
Haftalarca yok! Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı

Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.