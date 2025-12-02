Haberler

Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 23 Gözaltı, 11 Tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana merkezli gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 ilde 23 kişi gözaltına alındı, bunlardan 11'i tutuklandı. Operasyon sırasında ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi.

Adana merkezli 6 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmayla silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan bir şebekeyi tespit etti.

KOM ekipleri, yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takiple şüphelilerin kimliğini ve adresini belirledi.

Adana merkezli Ankara, Mersin, Muğla, Şanlıurfa ve Mardin'de çok sayıda adrese özel harekat ekiplerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şebeke elebaşı olduğu öne sürülen M.A'nın (25) da arasında olduğu 23 zanlı yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda ruhsatsız 4 tabanca, 3 tüfek, çok sayıda mermi ve kartuş ele geçirildi, 16 cep telefonu ve 3 dizüstü bilgisayara da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A'nın da olduğu 11'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 12'si serbest bırakıldı.

Bu arada, bazı adreslere operasyon düzenlenmesi ve çok sayıda silah ele geçirilmesi polis kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
Karadeniz'de gerginlik tırmanıyor! Bir gemi daha saldırıya uğradı

Karadeniz'de gerginlik tırmanıyor! Bir gemi daha saldırıya uğradı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü fenomen feci kazada hayatını kaybetti

"Kask takmadım, umarım bir şey olmaz" dedi ama...
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
Ümit Özat'tan Fenerbahçe'nin yıldızına olay sözler: Buraya mukavele yapmaya gelmişsin

Fener'in yıldızına olay sözler: Buraya mukavele yapmaya gelmişsin
Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü! Türkiye'de de kullanılıyor

Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü
Ünlü fenomen feci kazada hayatını kaybetti

"Kask takmadım, umarım bir şey olmaz" dedi ama...
37 ilde dev FETÖ operasyonu! 58 kişi tutuklandı

37 ilde dev operasyon! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
20 yıllık iktidara son vermişti! Rodrigo Paz hükümetinden çarpıcı ABD ve İsrail kararı

Yeni hükümetten çarpıcı ABD ve İsrail kararı
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Seçil Erzan mahkemede 'Annemi bir daha göremeyecek miyim?' diye sordu

Kesilen cezayı duyunca, ağlayarak o soruyu sordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: TOGG'dan sonra Türkiye'nin ikinci yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor

TOGG'dan sonra Türkiye'nin 2. yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor
Ali Koç'un 90+5'teki gol sevinci olay oldu

Son dakikadaki gole verdiği tepki olay oldu
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma

Komşu ülke bir anda karıştı: Geri çekilmezseniz havaya uçururuz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.