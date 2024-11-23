Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 1 Şüpheli Tutuklandı

Maltepe'de, 6 ruhsatsız tabanca ile silah imalatında kullanılan çok sayıda namlu ve sürgünün de ele geçirildiği operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, genel asayişin sağlanması, suç organizasyonlarının deşifre edilerek suçların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, teknik inceleme ve saha analizi sonucu silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir şüpheliyi yakalamak için 20 Kasım'da 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan şüpheli Ö.K.T'nin (37) sorgulamasında 10 suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca, pompalı tüfek şarjörü, tabanca fener aparatı ve feneri, 32 pompalı tüfek kartuşu ve 31 fişek, silah imalatında kullanılan çok sayıda namlu, sürgü ve diğer malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "yasa dışı silah ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.