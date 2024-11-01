Silah Kaçakçılarına Operasyon: 6 Şüpheli Yakalandı
Çanakkale'nin Biga ilçesi ve Kocaeli'nde düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, fişek ve balistik yelek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda önceki gün Çanakkale'nin Biga ilçesinde ve Kocaeli'nde toplam 7 ayrı adrese operasyon düzenledi. Söz konusu adreslerdeki aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, fişek ve balistik yelek ele geçirilirken; 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.