Silah Kaçakçılarına Eyüpsultan'da Operasyon: 6 Şüpheli Tutuklandı

Silah Kaçakçılarına Eyüpsultan'da Operasyon: 6 Şüpheli Tutuklandı
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Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı, bir ay süren takibin ardından silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 50 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet şarjör ve 79 adet mermi ele geçirdi. Operasyon sonucu 6 şüpheli tutuklandı.

Doğan Can CESUR / -EYÜPSULTAN İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 1 aydır takip ettikleri silah kaçakçılarına yönelik Alibeyköy'de operasyon düzenledi. Sokak ortasında yakalanan şüphelilerin taşıdıkları oyuncak poşetindeki karton kutudan 50 adet ruhsatsız tabanca çıktı. Operasyon anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yapan bir grubu yaklaşık 1 ay boyunca takibe aldı. Çalışmalarda şüphelilerin kaçakçılık yaptığının tespit edilmesi üzerine Jandarma ekipleri hazırlıklarını tamamlayarak harekete geçti.

KAÇAKÇILARA SOKAKTA OPERASYON

15 Haziran'da şüphelilere yönelik operasyon başlatan Jandarma ekipleri, 2 ayrı gruba eş zamanlı baskın yaptı. Sokakta yürüdükleri sırada şüphelileri durduran Jandarma ekipleri, şüphelilerin taşıdığı oyuncak poşetindeki karton kutuda 50 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet şarjör ve 79 adet mermi ele geçirdi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon anı cep telefonu kamerasına yansıdı. O sırada operasyonu gören sürücüler ise kısa süreli şaşkınlık yaşadı.Operasyonlarda yakalanan Y.A., U.A., B.E., K.G., O.Ö. ve B.G. gözaltına alındı. Jandarma karakolunda ifadeleri alınarak adli işlemlere tamamlanan 6 şüpheli, 'Silah kaçakçılığı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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