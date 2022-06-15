Sıla'nın katili için 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis talebi (2) - Haberler

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Sıla'nın katili için 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis talebi (2)

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Kırlak - Güncel
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Sıla'nın katili için 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis talebi (2)

İNTERNETTE 'UÇAKTA BIÇAK NASIL GİDER' ARAMIŞGiresun'un Bulancak ilçesinde eski nişanlısı Sıla Şentürk'ün (16) boğazını keserek öldüren Hüseyin Can Gökçek hakkındaki soruşturmada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) sanığın cep telefonunun incelenmesi talep edildi.

İNTERNETTE 'UÇAKTA BIÇAK NASIL GİDER' ARAMIŞ

Giresun'un Bulancak ilçesinde eski nişanlısı Sıla Şentürk'ün (16) boğazını keserek öldüren Hüseyin Can Gökçek hakkındaki soruşturmada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) sanığın cep telefonunun incelenmesi talep edildi. BTK'nın savcılığa ulaşan raporu da iddianamede yer aldı. Gökçek'in cep telefonundan internete girip, 'Uçakta bıçak nasıl gider' yazarak arama yaptığı ortaya çıktı. Gökçek'in, olay öncesi ve sonrası sürekli araç değiştirdiği, güvenlik kameralarından kaçmaya çalıştığı da tespit edildi.Öte yandan iddianamede, Giresun Adli Tıp Şube Müdürlüğü ile Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi'nin de otopsi raporları da yer aldı.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel

Sıla Şentürk Hüseyin Can Bulancak Güncel Haberler

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