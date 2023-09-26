Sıla, İstanbul Günay'da muhteşem bir konser verdi

Pop müziğin en sevilen kadın şarkıcılarının başında gelen Sıla, bu yaz Bodrum ve Çeşme Günay 'da geçirdiği muhteşem yaz performansının ardından önceki akşam İstanbul Günay'da sahne aldı.

Günay'da gerçekleşen sahnesinde Sıla, 30 şarkılık geniş repertuvarıyla misafirlerini coşturdu. Sanatçı en sevilen şarkılarının yanı sıra söylediği sanat müziği eserleriyle izleyicisini mest etti.