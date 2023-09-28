Sıla, BtcTurk 10. yıl konserleri kapsamında Harbiye'de sahne aldı

Şarkıcı ve şarkı yazarı Sıla, BtcTurk 10. yıl konserleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verdi. Sıla, son albümünden şarkılarını dinleyicilerle paylaştı ve sahneden alkışlar eşliğinde ayrıldı.

Şarkıcı ve şarkı yazarı Sıla, BtcTurk 10. yıl konserleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verdi.

Son albümünden"Velhasıl" şarkısıyla sahne açılışını yapan Sıla, devamında "Yan Benimle", "Kafa" ve "İnşallah"ın arasında olduğu sevilen şarkılarını dinleyicilerle söyledi.

Sahnede kısa bir konuşma yapan Sıla, dinleyicilere "Sizlere şarkı söylemek, şarkı yazmak ne güzel. Çok çok mutluyum, aranızda olduğum için." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2,5 saat sahnede kalan ünlü şarkıcı, sahneden alkışlar eşliğinde ayrıldı.

BtcTurk 10. yıl konserlerinde yarın, 1 ve 14 Ekim'de de Harbiye'de sahne alacak Sıla'nın ardından 29 Eylül'de Buray, 30 Eylül'de Candan Erçetin, 2 Ekim'de Kenan Doğulu, 16-17 Ekim'de Ajda Pekkan konser verecek.