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Sıla Bebeğin Cenazesi Alındı

Sıla Bebeğin Cenazesi Alındı
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Tekirdağ'da şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin cenazesi, dedesi Lütfü Güler'in evine getirildi. Cenaze namazı öncesi helallik alındı ve camide gözyaşlarıyla uğurlandı.

Sıla bebeğin cenazesi alındı (2)

Tekirdağ'da şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin hastane morgundan alınan cenazesi, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'ndeki dedesi Lütfü Güler'in evinin önüne götürülüp, helallik alındı. Helalliğin ardından Sıla'nın tabutu, cenaze namazının kılınacağı Yeni Cami'ye götürüldü. Camide okunan selada, Sıla'nın soyadı dedesinin soyadı olan Güler olarak okundu. Camide, teyzeler Aslı Tatar ile Elif Akyüz tabuta sarılıp, gözyaşı döktü. Teyzeleri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden gelen görevliler teselli etmeye çalıştı. Cenazeye katılan kadınlar, 'Sıla bizim kızımız' yazılı dövizler taşıdı.

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN - Abdullah YALÇIN- Şafak TAŞOYAR / TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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