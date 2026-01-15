Haberler

Rusya İçişleri Bakanlığının eğitim merkezinde ses bombasının patlaması sonucu 9 kişi yaralandı

Rusya'nın Sıktıvkar kentindeki İçişleri Bakanlığı eğitim merkezinde meydana gelen ses bombası patlaması sonucunda 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumu ağır. Patlamadan sonra 200 kişi tahliye edildi ve yangın çıktı.

Rusya İçişleri Bakanlığının Sıktıvkar kentindeki eğitim merkezinde ses bombasının patlaması sonucu 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya'ya bağlı Komi Cumhuriyetinin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Sıktıvkar kentinde Rusya İçişleri Bakanlığının eğitim merkezinde ses bombasının patladığı belirtildi.

Açıklamada, "Olayda 9 kişi yaralandı. Bunlardan 4'ünün durumu ağır. Yaralılara gerekli tıbbi müdahale yapılıyor. Patlamanın ardından oluşan yoğun duman nedeniyle 200 kişi binadan tahliye edildi." ifadelerine yer verildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada ise ses bombasının patlaması sonucu 340 metrekare alanda yangın çıktığı kaydedildi.

Rusya Soruşturma Komitesi de olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
