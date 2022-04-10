Sıkıştırılan otomobil refüjü aşıp ağaca çarptı: 2 yaralı

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüjü aşarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada otomobilde sıkışan karı- koca yaralanırken, kazaya başka bir otomobilin neden olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 00.20 sıralarında Yeşildere Yolu Vezir Suyu Su Kemeri yakınlarında meydana geldi. Buca'dan Bornova yönüne seyir halinde olan Mehmet Özden (57) yönetimindeki 35 AZ 5891 plakalı otomobili, iddiaya göre, seyir halindeki plakası alınamayan ve kaza yerinden kaçan başka bir araç sıkıştırdı. Bunun üzerine otomobilinin direksiyon kontrolünü yitiren Özden, refüjü aşarak yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Özden ve eşi Halime Özden (56) otomobilde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı karı- kocayı sıkıştıkları otomobilden çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı karı- koca Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan karı- kocanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.