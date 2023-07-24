Şikayetvar, yılın ilk yarısı için verilerini açıkladı

Çözüm platformu Şikayetvar, yılın ilk yarısı için verilerini paylaştı. Araştırma sonuçlarına göre en çok şikayet edilen sektör e-ticaret, en çok şikayet eden şehir İstanbul olarak öne çıktı. Şikayetvar'da en çok merak edilen kurum SGK olurken, yılın ilk altı ayında 247 bin 946 şikayet platformda çözüldü.

Şikayetvar, yılın ilk 6 ayı için verilerini paylaştı. Araştırma sonuçlarına göre 2023'ün ilk yarısında Nisan ayında şikayetler zirve yaparken, 271 bin 646 şikayet ile şikayetin en çok geldiği gün, salı oldu. 12 bin 877 şikayetle 2 Ocak 2023 tarihi en çok şikayet yazılan tarih olurken, şikayetler en çok saat 14: 00'te yazıldı. 2023'ün en çok ziyaret edilen ayı nisan olurken ilk 6 ayda Şikayetvar'ı aylık 21,5 milyona yakın kullanıcı ziyaret etti. 231 bin 235 şikayet sayısıyla e-ticaret sektörü 2023'ün ilk altı ayında en çok şikayet alan sektör oldu.

ŞİKAYET SAYISI YÜZDE 21,7 ARTTI

Açıklanan verilere göre 2023'ün ilk 6 ayında 887 bin 103 yeni üyenin platforma katılımıyla toplam üye sayısı 10 milyon 133 bin 598'e ulaştı. 2023'ün ilk yarısında platforma ulaşan 1 milyon 840 bin 183 adet şikayetin 247 bin 946'sı Şikayetvar'da çözüldü. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında şikayet sayısı yüzde 21,7 artarken çözüm sayısı da yüzde 15,3'e yükseldi. Toplam 37 sektörde 176 bin 637 markanın yer aldığı platformda aylık ortalama bireysel ziyaret sayısı 21,5 milyona yaklaştı. Nisan, 2023'te platforma en çok ziyaretin gerçekleştiği ay oldu.

EMLAK VE İNŞAAT SEKTÖRÜ EN FAZLA ŞİKAYET ÇÖZEN SEKTÖR OLDU

Şikayetvar verilerine göre 2023'ün ilk yarısında en fazla şikayet çözen sektör yüzde 53'lük çözüm oranıyla emlak ve inşaat sektörü oldu. Yüzde 51'lik çözüm oranıyla internet platformları 2'nci sırada yer alırken, geçen dönemde bu kategorinin lideri olan anne-bebek ve çocuk sektörü iki sıra gerileyerek 3'üncü sırada yer aldı.

EN ÇOK ZİYARET E-TİCARET SEKTÖRÜNE

Şikayetvar'da en çok merak edilen sektör, 21 milyon 335 bin 49 ziyaretçi sayısıyla e-ticaret sektörü oldu. 15 milyon 873 bin 820 ziyaretçi sayısıyla finans en çok aranan 2'nci sektör olurken, internet platformları da 14 milyon 855 bin 603 ziyaretçi sayısıyla 3'üncü sırada yer aldı.

EN ÇOK MERAK EDİLEN KURUM: SGK

Açıklanan verilere göre, EYT aramalarının da etkisiyle, yılın ilk yarısında en çok merak edilen kurum 2 milyon 460 bin 771 ziyaretçi sayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) oldu. 'Numara Kime Ait' adıyla yakın dönemde platform tarafından oluşturulan hizmet, 1 milyon 827 bin 160 ziyaretçi sayısıyla ikinci sırada yer aldı.

AIR FRYER ŞİKAYETLERİ YÜZDE BİN 415 ARTTI

Şikayetvar'ın 2023 verilerine göre yıl içinde şikayet artış oranıyla dikkat çeken kategorilerin başında popülaritesi hem Türkiye'de hem de dünyada hızla artan 'air fryer' geldi. Platformdan yapılan açıklamaya göre bu ürünün şikayetleri 2023'ün ilk altı ayında yüzde bin 415 oranında arttı. Öte yandan bilgisayar bileşenleri ve iç donanım markalarıyla ilgili şikayetlerde yüzde 474'lük şikayet artışı yaşandı. Beyaz eşya yetkili servis şikayetlerinde ise yüzde 322'lük bir artış oldu.

EN ÇOK ŞİKAYET E-TİCARETE

231 bin 235 şikayet sayısıyla e-ticaret sektörü 2023'ün ilk altı ayında en çok şikayet alan sektör oldu. E-ticareti 212 bin 677 şikayet sayısıyla finans sektörü izledi. İnternet platformları (160 bin 703), iletişim (152 bin 919) ve kargo (138 bin 416) sektörleri ilk altı ayda Türkiye'nin en çok şikayet edilen sektörleri olarak öne çıktı.

'KARGOM GELMEDİ' ŞİKAYETLERİ ZİRVEDE

2023'ün ilk altı ayında en çok şikayet edilen sektör olan e-ticaretle ilgili kullanıcıların çözüm beklediği ilk konu kargoların ulaşmaması gecikmesi, kaybolması ya da başkasına teslim edilmesiyle ilgili oldu. Hatalı, defolu ya da yanlış ürün gönderilmesi ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada görseldeki ürün fotoğraflarının yanıltıcı olması, görseldeki üründen daha kalitesiz ürün gönderilmesi olarak kaydedildi. Sitelerin müşteri hizmetlerinin çözüm odaklı olmaması ve sipariş verdikten sonra ürünün 'stok yok' bahanesiyle iptal edilip, zamlı fiyattan tekrar satışa sunulması öne çıkan diğer şikayet başlıkları olarak yansıdı.

FİNANS SEKTÖRÜYLE İLGİLİ EN ÇOK ŞİKAYET: UYGULANMAYAN SİCİL AFFI

Finans sektörüyle ilgili en çok şikayet, sicil affının uygulanmamasından geldi. Gerekçesiz kredi notlarının düşürülmesi, kredi puanının yanlış hesaplanması, finans kurumlarının ismi kullanarak yapılan aramalarla kişisel bilgilere ulaşılması ve bu güvenlik açığının önlenememesi öne çıkan diğer konular oldu. Para aktarımlarının uzun sürmesi ya da hesaba düşmemesi çözüm bekleyen diğer bir konu olarak yansıdı.

'OTURUM AÇAMAMA' EN BÜYÜK SORUN

İnternet platformlarında en çok çözüm bekleyen konu web sitelerinde oturum açma ve giriş sorunlarıyla ilgili oldu. Sitelerin belirlenen parolayı kabul etmemesi ya da parola sıfırlamada yaşanan 2'nci sırada yer aldı. Bu sektörle ilgili diğer şikayet konuları şöyle sıralandı:

"Güvenlik sorusuna doğru cevap verilmesine rağmen hata vermesi, üyelik dondurma ve silmedeki sıkıntılar, paralı üyeliklerde ya da üyelik iptallerinde iade sorunları."

EN ÇOK ŞİKAYET İSTANBUL'DAN

Açıklanan verilere göre, nüfus ortalamasına göre 2023'ün ilk altı ayında Hakkari binde 1,1 ile şikayet yoğunluğu en az şehir oldu. Hakkari'yi sırasıyla Muş, Adıyaman ve Ağrı izledi. Şikayetvar verilerine göre bin kişi başına düşen şikayet sayısına göre 35,6 şikayet yoğunluğuyla Türkiye'nin en şikayetçi ili İstanbul oldu. İstanbul'dan sonra Şikayetvar'a en çok şikayet yazan iller ise Antalya, Ankara, İzmir ve Bayburt oldu.

YILIN İLK YARISINDA FİYAT ARTIŞLARI ÇOK KONUŞULDU

Öte yandan Türkiye'de genel olarak fiyat artışlarına dair birçok başlıkta şikayetler artış gösterdi. Ev sahiplerinin kanunun belirlediği oranın üzerindeki aşırı ve durdurulamayan yüksek kira talep etmesi, temel gıda ürünlerine (et, süt, yumurta, ekmek vs.) gelen zamlar, akaryakıta sürekli zam yapılması ve buna bağlı olarak zamlı satış yapmak için oluşan mağduriyetler, otomotiv sektöründeki artışlardan dolayı alım-satım yapılamaması ve özel okul ve hastane fiyatlarındaki artışlar tüketiciler tarafından sıklıkla dile getirildi.

Yılın ilk yarısında platforma gelen bazı şikayetler ise şu şekilde:

"1 adet fön makinesi sipariş verdim ve gelen kargoyu ben olmadığım için arkadaş teslim aldı ve gelen kargodan fön makinesi yerine kalas odun çıktı. Kapalı streçle kapalı olan ürün kusurlu çıktı. Bu durumdan dolayı çok şikayetçiyim. İnşallah hallolur."

"Ben simitten şikayetçiyim. Kendisi çok pahalı canım o kadar söyledim 'Bak sen garibanın göz bebeğisin. Sen zalimin olduğu topraklarda mazluma sahip çıkan bir babayiğitsin bu yaptığın delikanlılığa sığmaz' dedim. Sonunda o da garibana sırt çevirdi, zalimin cebini doldurur oldu."

"Size Hindistan'dan yazıyorum. Çünkü konumum Hindistan'da görünüyor. Sayenizde yurt dışına çıkabildim. YouTube'da Hint kanalları, Hint dizileri. Bir farklılık oldu ama bu beni endişelendiriyor. Sanırım IP'de sorun oluştu. Birçok uygulamaya giremiyorum."

"Sevgili zincir market ailesi, Tavuklarınız greve mi çıktı? Yoksa yumurtadan mı kesildi de geçen hafta 29,5 lira olan yumurta bu hafta 32,5 lira oldu? Yoksa tavuklar 'haftada bir düzenli zam yapmazsanız yumurtlamayız' mı? dedi? Kısaca milleti sömürdüğünüz için teşekkür ederim."