Şikayetvar, yeni eğitim ve öğretim yılının arifesinde öğrencilerin en çok şikayet ettiği konuları paylaştı

ŞİKAYETVAR, ders zilinin çalmasına sayılı günler kala özel okullar, yurtlar, üniversiteler ve öğrenci servisleriyle ilgili şikayet verilerini paylaştı. Platform tarafından yapılan açıklamaya göre, özel okul şikayetleri yüzde 133, KYK şikayetleri yüzde 81, devlet üniversiteleriyle ilgili şikayetler ise yüzde 45 arttı.

Çözüm platformu Şikayetvar, yeni eğitim ve öğretim yılının arifesinde öğrencilerin en çok şikayet ettiği konuları paylaştı. Özel okul, Kredi Yurtlar Kurumu(KYK), devlet üniversiteleri ve öğrenci servisleriyle ilgili verilerini paylaşan platform; öğrencilerin en çok çözüm beklediği konuları da derledi. Verilere göre özel okul şikayetleri 2023'ün Temmuz ayı ile 2024'ün aynı dönemi kıyaslandığında yüzde 133, devlet üniversiteleriyle ilgili şikayetler yüzde 45 arttı. 2023'ün Haziran ve Temmuz aylarıyla 2024'ün aynı dönemi değerlendirildiğinde KYK şikayetlerinin yüzde 81 oranında yükseldiği gözlemleniyor.

'BURS VAADİYLE DOLANDIRICILIK' ŞİKAYETLERİ YÜZDE 279 ARTTI

Öte yandan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin burs arayışları da başladı. Şikayetvar tarafından yapılan açıklamaya göre 2024'ün Temmuz ve Ağustos ayları karşılaştırıldığında 'Burs Vaadiyle Dolandırıcılık' şikayetleri yüzde 279 arttı.

Özel okullarla ilgili Şikayetvar'da en çok çözüm bekleyen konular şu şekilde:

"Uygulanan fahiş fiyat ve iade politikaları

Eğitim kalitesinin beklentileri karşılamaması, öğretmen yetersizliği, müfredatın yeterince uygulanmaması ve öğrenci gelişimine yeterli önem verilmemesi

Okul binalarının, sınıfların, laboratuvarların ve spor alanlarının yetersizliği, bakım eksiklikleri veya fiziksel koşulların yetersiz olması

Okul yönetiminin velilere ve öğrencilere karşı ilgisiz veya çözüm odaklı olmaması, sorunların yeterince ele alınmaması ve şeffaf olmayan iletişim süreçleri

Eğitim dışında çeşitli hizmetler veya aktiviteler için ekstra ücret talep edilmesi."

Platforma ulaşan özel okul şikayetlerinden bazıları şu şekilde sıralandı:

"Kızım Sakarya'da bir kolejde okuyor. Okul ve yemek fiyatı zaten çok yüksek. Erken kayıt yaptırmamıza rağmen, özel okullar bu kadar fahiş fiyatları nasıl istiyor? Bir de şimdi kitap parası isteniyor. Geçen sene okul fiyatını peşin ödemiştim. Yeni dönemde KDV artışını yansıttılar. Nerede denetim?"

'ÜNİVERSİTEM YÜZDE 100'Ü AŞAN ZAM UYGULADI'

"Merhaba, İstanbul'da özel bir üniversitede ebelik bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Üniversite geçen seneki okul fiyatına yüzde 100'leri aşan fahiş zam uygulayarak ödeme planı tarafımıza iletti. Ekonomik durumumuz sebebiyle bu fiyatı ödemekte zorlanacağımız için eğitim öğretim hayatımızın devam edememe riski bulunuyor. Devletimizden bu zor şartlarda okumaya çalışan ülkenin aydınlık geleceği olan bizler için yardım talep ediyoruz. Milli Eğitim'e bağlı özel okullarda uygulanan yüzde 65 zam sınırı özel üniversitelerde de uygulanması biz öğrencilerin eğitim hayatını ve aile yaşantımızı muhakkak olumlu etkileyecektir. Bu konuda yardım bekliyoruz."

Kredi Yurtlar Kurumu'yla ilgili en çok şikayet edilen konular şu şekilde belirtildi:

"Öğrencilerin kazandığı bölgede KYK yurdunun bulunmaması,

KYK yurtların temizlik durumu, oda kalitesi, yemek hizmetleri ve genel hijyenle ilgili konular,

Burs ve kredi ödemelerinin gecikmesi

KYK yurtlarındaki güvenlik önlemlerinin yetersiz olması

KYK yurtlarındaki personelin öğrencilere karşı olumsuz, saygısız veya ilgisiz davranışları

Yurtlardaki internet bağlantısının yavaş olması veya hiç olmaması

KYK ile ilgili şikayetlerin bazıları şöyle sıralandı:

"İlçede okul kazandığım için merkezdeki KYK'da kalamıyorum. Ev tutacak ya da özel yurtta kalacak bütçem yok. Okulumun olduğu yerde ne bir KYK yurdu ne bir özel yurt ne de bir kız apartı var. Ben ne yapacağım, biz ne yapacağız? Ne olur bize yardımcı olun, bizler de KYK'da kalabilelim. Öğrenciyi mağdur etmeyin artık."

İLÇEYE YURT İSTEĞİ

"Yurt başvurusu yapmaya çalışıyorum ve okuduğum ilçede yurt yok yazısıyla karşılaşıyorum. Başka bir ilçede başvuru yapayım diyorum ama onu da nasıl yapacağımı bilmiyorum. 3 gündür bununla uğraşıyorum ama bir türlü yapamadım. Yardımcı olun."

Devlet üniversiteleriyle ilgili en çok şikayet edilen konular ise şu şekilde sıralandı:

Eğitim kalitesi: Özellikle, öğretim üyelerinin yetersizliği, derslerin etkili bir şekilde işlenmemesi ve pratik uygulamaların eksikliği sıkça şikayet edilen konular arasında yer alıyor.

Yurt ve barınma koşulları: Devlet üniversitelerinin yurtlarının yetersiz olması, hijyen sorunları, odaların küçük ve bakımsız olması gibi barınma koşullarıyla ilgili şikayetler oldukça yaygın. Yurtların kalabalık olması ve yetersiz altyapı da bu konudaki şikayetleri artırıyor.

İdari hizmetler ve bürokrasi: Öğrenciler, üniversitelerin idari hizmetlerinde karşılaştıkları bürokratik engellerden, işlemlerin yavaş ilerlemesinden ve öğrenci işleri birimlerinin ilgisizliğinden şikayet ediyor. Özellikle, transkript, diploma ve kayıt süreçleri gibi konularda yaşanan aksaklıklar sıkça dile getiriliyor.

Kampüs ve fiziki koşullar: Kampüs içindeki altyapı sorunları, binaların bakımsızlığı, sınıfların yetersiz donanımı gibi fiziki koşullar da önemli bir şikayet konusu. Ayrıca, kütüphanelerin yetersizliği ve kampüs içi ulaşım sorunları da öğrencilerin sıkça şikayet ettiği konular arasında.

Öğrenci servisleriyle ilgili şikayetler de şu şekilde belirtildi:

Servis ücretlerinin yüksekliği: Öğrenci servis ücretlerinin yüksek olması ve ücretlendirme politikalarındaki belirsizlikler, önemli bir memnuniyetsizlik kaynağı olarak değerlendiriliyor.

Gecikmeler ve zamanlama sorunları: Öğrenci servislerinin sık sık geç kalması veya belirlenen zamanlarda öğrenci alıp bırakmaması büyük bir şikayet konusu.

Güvenlik ve denetim eksiklikleri: Servislerde yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması, özellikle emniyet kemeri kullanımı ve şoförlerin dikkatsizliği, veliler tarafından sıkça dile getiriliyor.

Servis araçlarının durumu: Araçların eski ve bakımsız olması, öğrencilerin konforlu ve güvenli bir yolculuk yapmasını engelliyor.

Şoför davranışları: Şoförlerin öğrencilere ve velilere karşı olumsuz tutumları, sıkça şikayet edilen bir diğer konu.