Şikayetvar: Umre ve hac tur şirketleriyle ilgili şikayetler yüzde 182 arttı

ÇÖZÜM platformu Şikayetvar, dini tur şirketlerine yönelik verilerini açıkladı. Platform tarafından yapılan açıklamaya göre şikayetler geçen yıla kıyasla yüzde 182 arttı. Vatandaşlar, IBAN yoluyla ödeme yaptıktan sonra firmalara ulaşamadıklarını, dolandırıldıklarını ve hem maddi hem de manevi zarara uğradıklarını belirtiyor.

Çözüm platformu Şikayetvar'ın verilerine göre, dini tur operatörleriyle ilgili şikayetler bir önceki yıla kıyasla yüzde 182 arttı. Vatandaşların büyük kısmı, tam da umreye gidecekleri kısa aralıklarda dolandırıldıklarını, ödedikleri paralara rağmen firmalara ulaşamadıklarını, bu yüzden hem maddi hem de manevi olarak yıpranarak ibadet fırsatını kaçırdıklarını ifade ediyor.

Şikayetvar mağduriyetin nasıl önleneceğine dair şu bilgilendirmelerde bulundu:

"Sadece yetkili firmalarla anlaşın: Umre ve hac turları yalnızca Diyanet İşleri Başkanlığı ve TÜRSAB onaylı firmalarla gerçekleştirilmeli. Yetkili firma listesi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi web sitesinde yayımlanıyor. Kaynağı belirsiz sosyal medya ilanları ve şahsi yönlendirmelerden uzak durulmalı.

"IBAN ile şahsa değil, şirkete ödeme yapın: Ödeme yapılacak hesabın şirket adına olmasına dikkat edin. Şahıs isimlerine gönderilen ücretler, geri alınması güç mağduriyetlere yol açabilir.

"Yazılı belgeleri ihmal etmeyin: Katılım sözleşmesi, ödeme makbuzu ve tur programı gibi belgeler talep edilmeli. Tüm süreç yazılı güvenceye alınmalı.

"Firma hakkında ön araştırma yapın: İnternet üzerinden, firmanın geçmiş organizasyonları, şikayet geçmişi ve kullanıcı yorumları mutlaka incelenmeli. Karar verme sürecinde Şikayetvar'dan firmalar hakkında yapılan değerlendirmeleri dikkate alın.

"Diyanet ve TÜRSAB'a bildirin: Şüpheli işlem veya dolandırıcılık girişimiyle karşılaşan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığına ve TÜRSAB'a derhal bildirimde bulunmalı. Böylece hem önleyici tedbirler alınabilir hem de diğer vatandaşlar uyarılmış olur."

Platforma yansıyan şikayetlerden bazıları ise şöyle belirtildi:

'PARAMI ALDI ORTADAN KAYBOLDU'

"Kampanyalı umre adı altında, 4 kişilik odada 14 gün için 38 bin TL istediler. Parayı IBAN üzerinden gönderdim. Maalesef H.D. isimli kişiye ulaşamıyorum. Kayseri'de insanları mağdur

ettiği ve paraları alıp ortadan kaybolduğu söylentisini duydum. Paramı geri istiyorum, yetkili kimse varsa lütfen ilgilensin. Zor zahmet biriktirdiğimiz paramızı aldı ve kayboldu."

'ZARARIM 189 BİN TL'

"Ben dahil 6 kişi için umre ziyareti amacıyla bir şirketle anlaştık. Aramızda bir WhatsApp grubu kurduk. İsmini H.D. olarak tanıtan şahısla 6 kişi için toplam 189 bin TL'ye anlaştık. Paranın 10 bin TL'sini 27.03.2025 tarihinde H.D. adına gönderdim. Sözleşme istedim. Şahıs banka dekontunun yeterli olacağını söyledi. Erken rezervasyon olduğu için fiyatın düşük olduğunu belirtti. Kasım ayında gideceğimizi söyledi. Ben de paranın kalan kısmı olan 179 bin TL'yi 07.04.2025 tarihinde aynı banka hesabına yatırdım. Daha sonra şahıs ve şirket adına birtakım yanıltma haberlerini duydum. Şahsı aradığımda ulaşamadım ve dolandırılmış olduğumu anladım. Zararım 189 bin TL. Beni dolandıran ve mağdur edenlerden şikayetçiyim."

'PARAMIZI NASIL GERİ ALACAĞIMIZI BİLMİYORUZ'

"Bu firma ile eşim ve ben, 12 Eylül'de umreye gitmek için Karaman'dan bir şirket temsilcisiyle anlaştık. IBAN ile 86 bin lira ödeme yaptık. Paramızı nasıl geri alacağımızı bilmiyoruz. Lütfen yardımcı olursanız seviniriz. Savcılığa veya karakola başvurmalı mıyız, ne yapacağımızı bilemiyoruz."

'ALLAH YOLUNA GİDEN İNSANLARIN HAYALLERİYLE OYNADILAR'

"Bu firma ile annemi, anneannemi ve yengemi umre kaydı yaptırdık. Zor şartlarda, ölümlü dünya deyip hayallerini gerçekleştirmek için niyetlendik. Yazık, günah değil mi? Allah yoluna giden insanların hayalleriyle oynamak; hem maddi hem manevi olarak mağdur olduk."

'BİZİM GİBİ BİNLERCE İNSAN VAR'

"Bu firma ile annemi hem hac kaydı hem de umre kaydı yaptırdım. Paraları IBAN üzerinden gönderdik, bizi 15 gün sonra olacak diye oyaladılar. Şu an mağduriyetimiz ortada. Bizim gibi binlerce insan var. Yazık değil mi, hangi durumlarda yatırdık o paraları?"

'65 BİN TL YATIRDIK AMA FİRMAYA ULAŞILAMIYOR'

"Bu firmayla annemi ve babamı umreye gönderecektik. 65 bin TL yatırdık, ancak firmaya ulaşılamıyor. Firmanın kaçtığı söyleniyor. Lütfen bir çözüm bulunsun; zaten çok zor şartlarda para bir araya getirildi. Yetkililere duyurulsun lütfen. Bir çözüm yolu bulunsun."

'DİNİ DUYGULARI KULLANARAK İNSANLARI MAĞDUR EDİYORLAR'

"Umreye götüreceklerini söyleyen bir firmaya 200 bin TL para yatırdık ancak firma ortadan kayboldu ve hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Dini duyguları kullanarak insanları mağdur ediyorlar. Yaşadığım mağduriyetin giderilmesini istiyorum."

'FİRMANIN KAÇTIĞI SÖYLENİYOR'

"H.D. firması ile annemi ve babamı umreye gönderecektik. 70 bin lira para yatırıldı, ancak firmaya ulaşılamıyor. Firmanın kaçtığı söyleniyor. Lütfen bir çözüm bulunsun; zaten çok zor şartlarda para bir araya getirildi. Yetkililere duyurulsun lütfen. Çevremizden çok kişi gidecekti."

'30 BİN TL'DEN 104 BİN TL'YE: AYNI UMRE TURUNA FARKLI FİYATLANDIRMA'

"20.01.2025-02.02.2025 tarihleri arasında iki kişi umreye gittik. Hiç memnun kalmadık; hocalar ve yetkililer hiç kimse ilgilenmedi, devamlı yalnız bırakıldık. Konaklama yerlerinden hiç memnun kalmadık ve aynı grupta yaklaşık 40 kişi seyahat ettik. Bunların içinde 30 bin TL fiyat ödeyen de var, benim gibi 104 bin TL ödeyen de var. Bu kadar fiyat farklılığı neden oluyor, çok merak ediyorum."