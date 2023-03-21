Şikayetçi olduğu kocası, takipsizlik kararı verildiği gün öldürdü

PENDİK'TE 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşi Murat Yaşar tarafından öldürülen Tülay Erşahin Yaşar'ın, şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olduğu, soruşturmada cinayetin işlendiği gün takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı. Tülay Erşahin Yaşar'ın avukatı Hatice Çörtük, "Maalesef planlı bir şekilde kadınlar gününde öldürüldü. Tülay, 3 Şubat'ta darbedildikten sonra şikayetçi oldu. Eşi hakkında uzaklaştırma kararı verilerek, soruşturma başlatıldı. Katledildiği gün dosya kapatıldı. Kanunlarımız kuvvetli ama gereği gibi uygulanmadığını düşünüyorum. Kağıt üzerinde kalan bir uzaklaştırma kararı Tülay'ı koruyamadı" dedi.

Pendik'te yaşayan 30 yaşındaki Tülay Erşahin Yaşar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşi Murat Yaşar (35) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Murat Yaşar cinayetin ardından 5'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak hayatını kaybetti. Tülay Erşahin'in 3 Şubat'ta kocası Murat Yaşar tarafından darbedildiği iddiasıyla karakola giderek şikayetçi olduğu, uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Tülay Erşahin'in boşanma davası açmaya hazırlandığı da öğrenildi. Tülay Erşahin Yaşar'ın avukatı Hatice Çörtük, darp soruşturmasının takipsizlikle sonuçlandığı gün cinayetin işlendiği söyledi.

"KOCASI HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIK"

"KAĞIT ÜZERİNDE KALAN UZAKLAŞTIRMA KARARI, TÜLAY'I KORUYAMADI"

Tülay Erşahin'in darp olayından sonra kocasıyla aynı evde yaşamadığını söyleyen avukat Çörtük, "Ailesini deprem bölgesinden alıp İzmir'e götürdü, o süreçte kocasıyla aynı çatı altında olmadı hiç. Hatta ilk darp olayının olduğu 3-6 Şubat arasında da kocasıyla aynı evde kalmadı. Tülay yeğenleriyle birlikte veya yakın arkadaşlarında kalıyordu. Boşanma protokolü için kocası Murat'ı ofisime çağırdım. Kocanın normal biri olmadığını o gün anladım. Kocası protokolü imzaladı ve biz 3 Mart günü boşanma davasını açtık. 5 Mart Pazartesi günü de duruşma tarihi verildi. 5 Nisan Avukatlar Günü'nde duruşması olacaktı. Kocasından kurtulacaktı müvekkilim. 7 Mart Salı günü İstanbul'a gelir gelmez beni arayarak geldiğini söyledi. Kendisine yalnız kalmaması ve kocasıyla iletişimini koparması gerektiği yönünde tavsiyelerde bulundum. Müvekkilim Tülay Erşahin maalesef planlı bir şekilde 8 Mart Kadınlar Günü'nde cinayete kurban gitti. Yüzde 89 kas hastalığı engeli olmasına rağmen çalışıp ailesine, evine bakan bir kadındı. 3 Şubat'taki darp olayından sonra şikayeti sonrasında koca hakkında uzaklaştırma kararı verilerek soruşturma başlatılmıştı. Katledildiği gün bu dosyanın takipsizlik kararıyla kapatıldığını gördük. Bende bunu birkaç gün önce öğrendim. 6284 sayılı (Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu) kanunumuz aslında kuvvetli ama gereği gibi uygulanmadığını düşünüyorum. Kağıt üzerinde kalan uzaklaştırma kararı Tülay'ı koruyamadı" ifadelerini kullandı.