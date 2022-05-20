Siirtli öğrenciler Çanakkale'yi gezdi - Haberler

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Siirtli öğrenciler Çanakkale'yi gezdi

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirtli öğrenciler Çanakkale'yi gezdi

Siirt'in Baykan ilçesinin Atabağı İlkokulu ve 30 Ağustos Zafer Ortaokulu öğrencileri Çanakkale'yi gezdi.

Siirt'in Baykan ilçesinin Atabağı İlkokulu ve 30 Ağustos Zafer Ortaokulu öğrencileri Çanakkale'yi gezdi.

Atabağı Belediyesinin desteğiyle rehber öğretmenleri eşliğinde 3 günlük geziye katılan öğrenciler, Çanakkale Zaferi'nin yaşandığı mekanları yakından görme fırsatı buldu.

Atabağı İlkokulu Müdürü Abdurrahman Gündüz, öğrencilerin kilitbahir kalesi, namazgah tabyası, seyit onbaşı ve Çanakkale Şehitler Abidesi gibi çok sayıda tarihi yerleri gezerek manevi atmosfer yaşadığını söyledi.

30 Ağustos Zafer Ortaokulu Müdürü Nedim Polat da öğrencilerin gezi boyunca güzel izlenimler elde ettiğini aktararak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Geziye Atabağı Belediye Başkanı Tayyar Lale de katıldı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

30 Ağustos, Çanakkale, Atabağı, Siirt, Güncel, Haberler

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