Üye Girişi
Haberler

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, öğrencilere verdiği sözü tutarak Çanakkale gezisi düzenledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programında öğrencilere gezi sözü vermişti. Mimar Sinan Anadolu Lisesi ve Takasbank Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, 8 gün boyunca Çanakkale'yi ziyaret ederek kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, bir programda verdiği söz üzerine öğrencileri Çanakkale gezisine gönderdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda Vali Kızılkaya'dan gezi sözü alan Mimar Sinan Anadolu Lisesi ve Takasbank Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, "Medeniyet, tarih ve kültür gezileri" programı kapsamında Çanakkale'ye gitti.

Öğrenciler 8 gün boyunca kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

???????

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Zaferi Kemal Kızılkaya Anadolu Lisesi Mimar Sinan Çanakkale 18 Mart Güncel Haberler

title