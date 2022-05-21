Siirtli gençler bisikletle şehir turu attı - Haberler

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Siirtli gençler bisikletle şehir turu attı

AA - Fecri Barlık - Güncel
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Siirtli gençler bisikletle şehir turu attı

Siirt'te Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gençler pedal çevirdi.

Siirt'te Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gençler pedal çevirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi, Siirt Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği ve Üniversiteli Gezginler ve Bisiklet Topluluğu ile "Bisikletine Atla Gel" sloganıyla etkinlik düzenledi.

14 Eylül Kapalı Spor Salonu önünde bir araya gelen yaklaşık 60 bisikletçi, Türk bayrakları ile şehir merkezinde tur attı.

Siirt Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyesi Elif Oktay, etkinliğe gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Gezdikleri yerlerin fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaşarak Siirt'in tanıtımına da katkı sunacaklarını kaydeden Oktay, "Bu tür etkinliklerin yapılması biz gençleri çok mutlu etti. Güzel bir etkinlik oldu." dedi.

Sefa Aydın da güzel havada hoş vakit geçirdiklerini belirterek, bu tür faaliyetlerin sürmesini istediklerini dile getirdi.

Tura babasıyla katılan Yusuf Aydın ise bayrakla süslediği bisikletiyle etkinlik alanına gelerek şehri turlamak istediğini ifade etti.

AA / Fecri Barlık - Güncel

Gençlik Haftası, Bisiklet, gençlik, Siirt, Güncel, Haberler

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