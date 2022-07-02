Siirtli çiftçi, devlet desteğiyle günlük 5 ton süt üretecek çiftlik kuruyor - Haberler

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Siirtli çiftçi, devlet desteğiyle günlük 5 ton süt üretecek çiftlik kuruyor

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirtli çiftçi, devlet desteğiyle günlük 5 ton süt üretecek çiftlik kuruyor

Siirt'in Kurtalan ilçesinde çiftçi Veysi Erkan, devlet desteğiyle 5 dönüm alanda büyükbaş hayvan çiftliği kuruyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde çiftçi Veysi Erkan, devlet desteğiyle 5 dönüm alanda büyükbaş hayvan çiftliği kuruyor.

İlçede çiftçilik yapan Erkan, Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'ndan aldığı yüzde 50 hibe ile "200 Büyükbaş Süt Sığırcılığı" projesi kapsamında çiftlik kurma çalışmalarına başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, beraberinde kurum yetkilileriyle inşaat çalışmaları devam eden çiftlikte incelemede bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Demirhan, gazetecilere, tesisin gelecek aylarda faaliyete girmesinin planladığını, üretime yönelik yatırımların desteklendiğini söyledi.

Bakanlığın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde yüzde 50 hibe olarak desteklenen 200 büyükbaş hayvan projesinin son aşamaya geldiğini kaydeden Demirhan, tesisin sadece Siirt'in değil, bölgenin de en modern tesisleri arasında yer alacağını belirtti.

Demirhan, şöyle konuştu:

"Burası sadece büyükbaş hayvan yatırımıyla kalmayacak aynı zamanda bölgede yem bitkilerinin gelişimi ve süt açığının karşılanmasına büyük katkı sağlayacak. Şu anda projenin son aşamasıyız. İlimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Çiftçi Erkan ise 12 yıldır üretim yaparak bölgede tarım ve hayvancılığa katkıda bulunduğunu aktardı.

Bölgede örnek gösterilen projenin de son aşamaya geldiğini aktaran Erkan, "İki ay sonra tamamlanacak 200 büyükbaş süt sığırcılığı çiftliği tam kapasiteye ulaştığında günde 5 ton süt üretilecek. Yem depoları, idari bina, gübre çukuru, sağım ünitelerinin yer aldığı proje ilçemize büyük bir katkısı olacak. Öte yandan elde edilen gübreler işleyerek fıstık bahçelerinde kullanılacak." ifadelerini kullandı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

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