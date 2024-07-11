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Siirtli 75 yaşındaki adamın renkli giyim tarzı gençlerin ilgisini çekiyor

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Siirt'in Pervari ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Fayik Tutal, 60 yıldır tescilli şal şepik kumaşından diktirdiği renkli giysilerle dikkat çekiyor. Tutal'ın gençler arasında örnek alınan renkli kişiliği, düğünlerin ve halayların vazgeçilmez ismi olmasını sağlıyor.

Siirt'in Pervari ilçesinin Karşıyaka Köyü Berkevir Mezrasında yaşayan 75 yaşındaki Fayik Tutal, 15 yaşından bu yana giysilerinde tescilli şal şepik kumaşından vazgeçmiyor.

Fayik Tutal'ın, el yapımı tezgahlarda dokunan şal şepik kumaşına merakı, babasının 15 yaşındayken kendisine Şırnak'ın Cizre ilçesinde diktirdiği kıyafetle başladı.

60 yıldır beğendiği renklerde ve modelde, yazın serin kışın sıcak tutması nedeniyle dört mevsim tercih edilen tescilli şal şepik kumaşından diktirdiği giysileri giyinen Tutal'ın dolabında turuncu, mavi, bordo gibi 8 farklı renkte takım elbise ile renk renk tespihler, kravatlar ve kemerler bulunuyor.

Yörede giyimine gösterdiği özenle takdir gören Tutal, düğünlerin ve halayların da vazgeçilmez ismi.

"Renkli bir kişiliğim var"

Fayik Tutal, AA muhabirine, tarım ve hayvancılıkla uğraştıklarını, renkli giyinmeyi çok sevdiğini söyledi.

Giyim tarzıyla gençlerin kendisini örnek aldığını ifade eden Tutal, şöyle dedi:

"Gençler beni çok seviyor. Düğüne gittiğimde gençler yanımda toplanıyor. Davet edildiğim düğüne 'Gelemeyeceğim.' dediğimde, 'Sen gelmezsen düğünü yapmayacağız.' diyorlar. Düğünde herkesi coşturuyor, neşelendiriyorum. Renkli bir kişiliğim var. Nereye gitsem o topluluk neşeleniyor. Köy ve mezranın ileri geleni ve yaşlısı benim. O nedenle herkes beni dinliyor, ben de kimsenin kalbini kırmıyorum."

"Elbiselerimin renk ve modellerini internetten beğeniyorum"

Tutal, farklı günlere özel giysileri bulunduğunu anlatarak, düğün, bayram, taziye ve barış törenleri için ayrı ayrı kıyafet tercihleri olduğunu belirtti.

"Bir toplantı olduğunda beyaz takım elbise, özel misafirim geldiğinde kırmızı giyiyorum. Elbiselerimin renk ve modellerini internetten beğeniyorum. Bu kıyafetleri terziye diktiriyorum." diyen Tutal, her elbiseye uygun kravat, tespih ve kemer gibi rengarenk aksesuar seçtiğini ifade etti.

"Doğal besleniyorum, nerede eğlence olsa oraya gitmek istiyorum"

Aksesuarlarının çoğunu internetten veya İstanbul'dan temin ettiğini anlatan Tutal, kendisini 20'li yaşlarda bir delikanlı gibi dinç ve hayat dolu hissettiğini kaydetti.

Tutal, "Doğal besleniyorum, hiçbir şeyi dert etmiyorum. Dünyayı dert etmiyorum. Dert etsem de geçecek etmesem de geçecek. Nerede neşe, eğlence olsa oraya gitmek istiyorum. Dedikodu ve gevezelik yapılan yerlerde ben yokum." ifadelerini kullandı.

"Düğün elbisesi ayrı, taziyeye gittiğinde başka giyiniyor"

Fayik Tutal'ın oğlu Sait Tutal ise babasının çok renkli bir sima olduğunu vurgulayarak, girdiği her ortama kısa sürede ayak uydurduğunu söyledi.

Babasının yörede "renkli amca" olarak da tanındığını anlatan Tutal, şöyle konuştu:

"Babamın renkli bir kişiliği var. Herkes onu tanıyor ve seviyor. Tanımayanlar da hemen tanışıp hatıra fotoğraf çektiriyor. Onsuz düğün olmuyor. Rengarenk giyiniyor, devamlı halay başına alıyorlar onu. Çok tanıyanı var. Pozitif enerji veriyor. Benden genç görünüyor. Her renk elbisesi var. Düğün elbisesi ayrı, taziyeye gittiğinde başka, bayramlarda başka, İstanbul'a gittiğinde başka giyiniyor. Merttir, yardım etmeyi seviyor."

Mezrada yaşayan vatandaşlardan Mehmet Nuri Tutal ise Fayik Tutal'ı örnek aldıklarını belirterek, "En çok gençler kendisini seviyor. Her güne özel elbisesi var. Çok renkli ve sevilen bir kişiliği var. Sempatik biri. Biz de onu seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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