SİİRT VE VAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 17 GÖZALTI

Siirt ve Kurtalan ilçesi ile Van'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama' suçuna ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4 ay süren teknik takip sonucunda kent merkezinde 14, Kurtalan ilçesinde 2 ve Van'da 1 olmak üzere 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Siirt ve Van'da 18 adrese 122 polis ile düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)