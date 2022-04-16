Siirt ve Şırnak'ta yetimler iftarda buluştu

ŞIRNAK (AA) - Şırnak ve Siirt'te, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi.

Siirt'te Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Çocuk Evleri Sitesinde gerçekleştirilen programda, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, iftarda bir araya geldiği çocukların taleplerini dinledi, eğitimleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Hacıbektaşoğlu, yaptığı konuşmada, "Çocuklarımıza burada aile ortamı oluşturulmuş. Onları sevgi ve şefkatle kucaklamalı, en güzel şekilde hayata hazırlamalıyız." dedi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Vali Yardımcıları Samet Öztürk, Fatih Kurt, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç, kurum çalışanları ve çocuklar katıldı.

Şırnak

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ile Valilik ve Türk Kızılay Şırnak Şubesinin bir otelde düzenlediği iftar programına katıldı.

Yetim çocuklar ile koruyucu ailelerin katıldığı programda Vali Pehlivan, yetim aileleriyle bir süre sohbet etti.

Yetimlerle bir araya gelmenin memnuniyetini dile getiren Pehlivan, "Biz her zaman yanınızdayız. Sizler bizim emanetimizsiniz. Ramazanınız mübarek olsun, hayırlara vesile olsun." diye konuştu.

İl Müftüsü Mehmet Taştan da dua okudu.

Programa, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, Vali Yardımcıları Murat Ekinci, Mehmet Emre Canpolat, Ahmet Kavanoz ve Nurbaki Yalçın, İl Emniyet Müdür Vekili İbrahim Çıldır, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yılmaz Demirelli, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.???????