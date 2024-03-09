Siirt ve Hakkari'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Siirt ve Hakkari'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Siirt'te 2 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve şüphelilerin Van ve Hakkari'den temin ettikleri uyuşturucuyu Siirt'e naklettikleri tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından tutuklandı.
Siirt ve Hakkari'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında Siirt'te 2 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Devam eden teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde R.E. ve O.B'nin Van ve Hakkari'den temin ettikleri uyuşturucuyu Siirt'e naklettikleri tespit edildi.
Şüpheliler, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan operasyonla yakalandı. ???????
Gözaltına alınan R.E. ve O.B, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.