Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Engelli Bireye Akülü Sandalye Sağladı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Kurtalan ilçesinde yaşayan engelli bireyin akülü sandalye talebini yerine getirdi. Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla sandalye, Siirt Belediyesi ekipleri tarafından temin edilerek engelli bireye teslim edildi.