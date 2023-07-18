Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Engelli Bireye Akülü Sandalye Sağladı
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Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Kurtalan ilçesinde yaşayan engelli bireyin akülü sandalye talebini yerine getirdi. Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla sandalye, Siirt Belediyesi ekipleri tarafından temin edilerek engelli bireye teslim edildi.
Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Kurtalan ilçesinde engelli bireyin akülü sandalye isteğini yerine getirdi.
Bölüktepe köyünde yaşayan fiziksel engelli Mümine Uluışık (28), bir kaç gün önce köyü ziyaret eden Hacıbektaşoğlu'ndan akülü sandalye talebinde bulundu.
Talebi olumlu karşılayan Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bu konuda talimat verdi.
Ekipler, temin ettikleri akülü sandalyeyi Uluışık'a ulaştırdı.
Akülü sandalyeye kavuşan Uluışık, Hacıbektaşoğlu'na teşekkür etti.