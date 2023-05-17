Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi

Güncel Haberler

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Vali Hacıbektaşoğlu, köylerin ihtiyaçlarını tespit etmek, sorun ve talepleri hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturmak için muhtarları makamında kabul etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Şirvan'ın Belençay Köyü Muhtarı Abdurrahman Güncüm ile görüşen Hacıbektaşoğlu, sorun ve talepleri dinledi.

Hacıbektaşoğlu, köylerin taleplerinin imkanlar dahilinde en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını belirtti.

Muhtar Güncüm Hacıbektaşoğlu'na gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Osman Hacıbektaşoğlu Siirt Valiliği Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title