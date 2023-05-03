Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Gökçebağ beldesinde vatandaşları ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacıbektaşoğlu, belde sakinleriyle görüştü, talepleri dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacıbektaşoğlu, devletin imkanlarını vatandaşlar için seferber ettiklerini belirtti.

Devletin vatandaşı için var olduğunu dile getiren Hacıbektaşoğlu, "Devletimizin imkanları çerçevesinde tüm vatandaşlarımızın taleplerini gidermeye büyük gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenli yaşam sürmeleri bizler için her şeyden önemli." ifadelerini kullandı.

Hacıbektaşoğlu, belde ziyaretinde çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.