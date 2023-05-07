Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Pervari'de vatandaşları ziyaret etti

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Pervari ilçesini ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Hacıbektaşoğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ile ilçe ve köy ziyaretleri kapsamında Pervari ilçesinin Belenoluk, Söğütönü, Gökbudak, Yukarıbalcılar, Kocaçavuş ve Aşağıbalcılar köylerini ziyaret etti.

Vatandaşlarla bir araya gelen Hacıbektaşoğlu, talepleri dinledi.

Bazı okulları ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerin sorunlarını da dinleyen Hacıbektaşoğlu, daha sonra Belenoluk köyü Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Hacıbektaşoğlu, Yukarıbalcılar köyü yakınlarında yapımı süren çalışmalarla ilgili de inceleme yaptı.