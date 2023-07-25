Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'ndan taziye ziyareti

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, bir aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, bir aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Hacıbektaşoğlu, merkeze bağlı Doluharman köyünde vefat eden Hacı Hüsnü Ekin için Hacı Abdulhakim Sancak Çarşı Camisinin taziyeevini ziyaret ederek, aileye başsağlığı diledi.

Hacıbektaşoğlu, Ekin'e Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diledi.