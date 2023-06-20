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Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'ndan taziye ziyareti

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'ndan taziye ziyareti

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Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Atabay ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Atabay ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Hacıbektaşoğlu, vefat eden Fahriye Atabay için Halid Bin Velid Camisi Taziye Evi'nde ailesine taziye dileklerini illetti.

Ailenin açısını paylaşan Hacıbektaşoğlu, merhumeye Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Osman Hacıbektaşoğlu Siirt Valiliği Güncel Haberler

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