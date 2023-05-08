Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'ndan taziye ziyareti

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Yıldız ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Hacıbektaşoğlu, üç gün önce kalp krizi sonucu vefat eden ambulans şoförü Mehmet Faik Yıldız'ın ailesini Halit Bin Velid Camisi Taziye Evi'nde ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

Ailenin acısını paylaşan Hacıbektaşoğlu, Yıldız'a Allah'tan rahmet diledi.

Taziye ziyaretine, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ve İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu da katıldı.