Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'ndan öğrencilere ziyaret

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, öğrencilerle bir araya geldi.

Hacıbektaşoğlu, Bahçelievler Mahallesi Cemil Ertekin Caddesi'nde yapımı süren Çok Amaçlı Spor Salonu'nda incelemelerde bulundu.

Daha sonra Sancaklar Ortaokulu'nu ziyaret eden Hacıbektaşoğlu, öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Hacıbektaşoğlu, talepleri dinledi.

Öğrencilerle vakit geçirmenin kendisine mutluluk verdiğini belirten Hacıbektaşoğlu, öğrencilere kitap okumalarını tavsiye etti.

Hacıbektaşoğlu, "Allah hepinize zihin açıklığı versin. Her bir öğrencimiz bu şehrin, bu mukaddes ülkenin gelecekteki teminatıdır." dedi.