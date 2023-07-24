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Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, köy ve mahalle muhtarlarıyla görüşmelerine devam ediyor

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Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, köy ve mahalle muhtarlarıyla yaptığı görüşmeleri sürdürüyor. Hacıbektaşoğlu, Şirvan ilçesinin Belençay köyü muhtarı Abdurrahman Güncüm'ü kabul etti ve köy ile ilgili talepleri dinledi. Hacıbektaşoğlu, muhtarlarla bir araya gelerek köylerin ihtiyaçlarını tespit etmeyi ve sorunları çözmeyi sürdüreceğini belirtti. Muhtar Güncüm ise Hacıbektaşoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, köy ve mahalle muhtarlarıyla yaptığı görüşmeleri sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacıbektaşoğlu, Şirvan ilçesinin Belençay köyü muhtarı Abdurrahman Güncüm'ü kabul etti.

Hacıbektaşoğlu, makamda gerçekleşen görüşmede Güncüm'ün köy ile ilgili ilettiği talepleri dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacıbektaşoğlu, köylerin ihtiyaçlarını tespit etmek, sorun ve talepleri hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla muhtarlarla bir araya gelmeyi sürdüreceğini belirtti.

Muhtar Güncüm de desteklerinden dolayı Hacıbektaşoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Osman Hacıbektaşoğlu Siirt Valiliği Güncel Haberler

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