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Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, esnafı ziyaret etti

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, esnafı ziyaret etti

Güncel Haberler

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, esnafla bir araya geldi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, esnafla bir araya geldi.

Hacıbektaşoğlu, İnönü Mahallesinde ziyaret ettiği esnafın taleplerini dinledi.

Helvacılar ve Bakırcılar çarşılarını ziyaret eden Hacıbektaşoğlu, vatandaşları ilde yürütülen yatırım ve projeler hakkında bilgilendirdi.

Hacıbektaşoğlu, yapılan yatırımlarla vatandaşların yaşam kalitesinin artırıldığını belirtti.

Hacıbektaşoğlu'nun esnaf ziyaretine İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ve İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu da bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Osman Hacıbektaşoğlu Siirt Valiliği Güncel Haberler

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