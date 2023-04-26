Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu esnafı ziyaret etti

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu esnaf ziyaretinde bulundu.

Vali Hacıbektaşoğlu, Güres Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, görüş ve taleplerini dinledi.

Caddeden geçen gençlerle de görüşen Hacıbektaşoğlu, kentte yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.

Hacıbektaşoğlu, kadim kentte devam eden birlik, beraberlik, huzur ve kardeşlik ikliminin daha da güçlendirilmesi, kentin daha da yaşanılabilir bir konuma getirilmesi için çalışmaların sürdürdüğünü belirtti.