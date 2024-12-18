Üye Girişi
Haberler
Mesrur Barzani: Türkiye Kürtlerle değil PKK ile savaşıyor
Barzani'den dikkat çeken "Türkiye" açıklaması
ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti
FED, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
Terörist Mazlum Abdi'yi dinlediler, Türkiye'yi tehdit ettiler
Sivil polis yalanıyla zorla götürmek istediklerini kadının kocasına kurşun yağdırdılar
Kaçırmak istedikleri kadının kocasına kurşun yağdırdılar

Siirt Valisi'nden Öğrencilere Sevgi Dolu Yanıt

Siirt Valisi'nden Öğrencilere Sevgi Dolu Yanıt
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 80. Yıl İlkokulu 4-D sınıfı öğrencilerinin kendisine yazdığı mektuplara ve gönderdiği tabloya samimi bir yanıt verdi. Vali Kızılkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda çocukların kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, sosyal medya hesabından ilkokul öğrencilerinin kendisine gönderdiği mektupları ve bunlara verdiği yanıtı paylaştı.

Merkez 80. Yıl İlkokulu 4-D sınıfında eğitim gören Nazlı Şirvan ve sınıf arkadaşları, Vali Kızılkaya'ya ulaştırılmak üzere hazırladıkları "Vali Amca seni çok seviyoruz. 80. Yıl İlkokulu 4-D sınıfı" yazılı ve el izi boya çalışmasının yer aldığı tuval ile mektuplar yazdı.

Kızılkaya, kendisine ulaştırılan tuval ile mektupları sosyal medya hesabından paylaşarak, bir mesaj yayımladı.

Kızılkaya, paylaşımında, "Ben de 'Vali bizim için çalışıyor' diyen Nazlı ve 4-D sınıfından arkadaşlarını çok seviyorum. Elleri ile yaptıkları tablo ve sevgi dolu mektupları ile çocuklarımız bugün beni çok mutlu ettiler. Bu arada kesinlikle doğru, Vali Amcanız sizin için çalışıyor." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
img

Nikah ücretlerine yüzde 870 zam
img

Barzani'den dikkat çeken "Türkiye" açıklaması
img

Sokak röportajında skandal "Kürdistan" sözleri: Hatta İstanbul da...
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki Ecrin'den haber var
Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki Ecrin'den haber var
Ancelotti tarihe geçti: FIFA Kıtalararası Kupası Real Madrid'in
Real Madrid tarihine geçti
Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
Sokak röportajında skandal "Kürdistan" sözleri: Hatta İstanbul da...
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu
Kerem Aktürkoğlu'nun hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı
Hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı

Son Dakika Haberleri

19 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Ereğli, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Aralık Perşembe Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 19 Aralık Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 19 Aralık Perşembe 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 19 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar l Nefes Gazetesi kimin, sahibi kim? Ankara, Sivas, Erzurum, Malatya, Kayseri okullar tatil mi? 23.23 saat anlamı nedir? 23 23 saat aşk anlamı 2024! 00.00 saat anlamı nedir? 00 00 saat aşk anlamı 2024! Colani kimdir? Colani terörist mi? Survivor yarışmacıları kim? 2025 Ünlüler - Gönüllüler yarışmacıları! İsrail Türkiye'ye saldıracak mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.