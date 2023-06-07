Siirt Valisi Kurtalan'da Taziye Ziyareti ve İncelemelerde Bulundu

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşpğlu, Kurtalan ilçesinde taziye ziyaretinde bulunarak vatandaşların yanında olduklarını belirtti. Ayrıca Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'nda yapımı süren hizmet binası inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşpğlu, Kurtalan ilçesinde taziye ziyaretinde ve Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığında yapımı süren hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Kurtalan ilçesinde ziyaret ettiği Ayaz ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Devlet olarak her zaman vatandaşlarımızın yanınızdayız. Vatandaşlarımızın her türlü acılarını ve sevinçlerini paylaşıyoruz. Hepimiz biriz, beraberiz ve kardeşiz. Bu duygularımla merhuma Allah'tan rahmet, acılı ailemize de başsağlığı dilerim" dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu, daha sonra Kurtalan Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığını ziyaret ederek, yapımı süren hizmet binası inşaat alanında incelemelerde bulundu. Vali Hacıbektaşoğlu'na ziyaretlerinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Vali Yardımcısı ve Kurtalan Kaymakam Vekili Muhammed Sait Baytok eşlik etti. - SİİRT