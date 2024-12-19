Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan Mısır'da çarpıcı Suriye mesajı
Erdoğan'dan Mısır'da çarpıcı Suriye mesajı
Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
Putin'in sıra dışı teklifine yanıtı sert oldu: Salak
Putin'in sıra dışı teklifine Zelenski'nın yanıtı sert oldu: Salak
Putin'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil
Putin'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil

Siirt Valisi Kızılkaya'dan Gönüllülük Teşviki: Not Artışı Müjdesi

Siirt Valisi Kızılkaya'dan Gönüllülük Teşviki: Not Artışı Müjdesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, AFAD gönüllüsü olacak üniversite öğrencilerine ders notlarında ekstra puan vereceğini açıkladı. Gönüllülüğün önemini vurgulayan Kızılkaya, afet durumlarında genç gönüllülere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, üniversitede dersine girdiği öğrencilerden AFAD gönüllüsü olacakların notunu artıracağını belirtti.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda "AFAD Gönüllü Buluşması Programı" düzenlendi.

Programda konuşan Vali Kızılkaya, gönüllülüğün insan varlığını anlamlı kılan ve ahlakla yoğrulmuş kutsal bir değer olduğunu söyledi.

Gönüllülerin medeniyet ve insanlığın en kadim değerlerinden olduğunu belirten Kızılkaya, "Bugün burada, milletimizin vicdanını ayakta tutan gönüllülerimizle bir aradayız. İyi ki varsınız. Sizler gönülden gönülle giden bir yol açıyorsunuz. Hiçbir maddi karşılık beklemeden, yaz kış demeden insanların dertlerine ortak olmayı, topluma hizmet etmeyi, insanımıza umut olmayı ve iyiliklere, güzelliklere yol açmayı hayat tarzı olarak benimsemiş kardeşlerimiz, evlatlarımızsınız. Gönüllülük, her türlü afet ve acil duruma aşkla koşmak, insan olmanın en yüksek onuruna erişmek demektir." diye konuştu.

Türkiye'de gönüllülüğün kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve vakıflar tarafından yaşatıldığına dikkati çeken Kızılkaya, gönüllülerin hem yaşadıkları coğrafyaya hem de ulaşabildikleri insanlığa umut olduklarını ifade etti.

Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Yönetim Bilimine Giriş Dersine giren Kızılkaya, "Özellikle üniversitede dersine girdiğim öğrencilerimiz gönüllü olurlarsa ders notunda ekstra puan vereceğimi buradan ifade edeyim. Aramızda henüz AFAD gönüllüsü olmayan varsa, Valiniz olarak en kısa zamanda onları gönüllü olmaya davet ediyorum. Çünkü afet zamanında genç arkadaşlara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Kızılkaya, bunu 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde daha fazla hissettiklerini dile getirerek, o gün insanları ayakta tutan şeyin dayanışma ruhu olduğunu vurguladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin "asrın felaketi" olarak nitelendirildiğini anımsatan Kızılkaya, milletin yüreğinde taşıdığı dayanışma ruhuyla o büyük felaketin "asrın birlikteliğine" dönüştüğüne dikkati çekti.

Kızılkaya, depremlerde dünyada eşi görülmemiş dayanışma örneği gösteren arama-kurtarma ekipleri, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve gönüllülere teşekkür etti.

AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun ve Siirt Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Malik Durmaz da birer konuşma yaptı.

Programda, çeşitli kurum ve kuruluşların arama kurtarma ekiplerine, Vali Kızılkaya, Rektör Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğuz Özmen tarafından belge takdim edildi.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
img

Özgür Demirtaş asgari ücret için net rakam verdi
img

Olay hakem yine rahat durmadı
img

Polat çifti mahkemede bu kararı beklemiyordu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Yayınladıkları Suriye bayrağındaki Türkiye detayı dikkat çekici
Yayınladıkları Suriye bayrağındaki "Türkiye" detayı dikkat çekici
Çırılçıplak oturup film izleyerek tarihe geçtiler
Tarihte bir ilk: Çırılçıplak oturup izlediler
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Esenyurt kayyumu 37 caminin mülkiyetini müftülüğe devretti
Esenyurt Kayyumu 37 caminin mülkiyetini değiştirdi

Son Dakika Haberleri

Son seçim anketi 2024 (%) Cercle Brugge Başakşehir CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Cercle Brugge Başakşehir maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yılbaşında hangi ünlü nerede çıkıyor? Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Kıbrıs yılbaşı konserleri 2025! Fatih Kıral neden öldü? Fatih Kıral kimdir? TRT 1 canlı maç izle! CERCLE BRUGGE BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Tottenham Manchester United CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Tottenham Manchester United maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Inter Udinese CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Inter Udinese maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cercle Brugge hangi ülkenin takımı? 21 Aralık en uzun gece mi? A Spor CANLI izle! (BUCASPOR GÖZTEPE) 19 Aralık A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Konca Kuriş kimdir, Konca Kuriş'i kim, neden öldürdü?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.