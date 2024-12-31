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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Yeni Yılı Güvenlik Güçleriyle Karşıladı

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Yeni Yılı Güvenlik Güçleriyle Karşıladı
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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, yılbaşı gecesi il genelindeki jandarma, polis ve sağlık personelini ziyaret ederek yeni yılını kutladı, trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu ve çalışanlara teşekkür etti.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, yılbaşı gecesi kentin çeşitli noktalarında görev yapan jandarma, polis, 112 Acil Çağrı Merkezi ve sağlık personelini ziyaret etti.

Kızılkaya, Kezer Jandarma Trafik Kontrol Noktası'nda personelle bir araya geldi.

Jandarma ekipleriyle denetimlere katılan Kızılkaya, vatandaşların yeni yılını kutladı, trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı, çocuklara hediyeler verdi.

Küçük Sanayi Sitesi kavşağındaki polis uygulama noktasını, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni de ziyaret eden Kızılkaya, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kızılkaya, vatandaşların yeni yılını kutladı, 2025 yılının sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezi personeline hitaben konuşan Kızılkaya, "İnşallah 2025 yılı 2024 yılından daha güzel ve mutlu geçecek. İlimizde 2024 yılında 360 bin çağrıya cevap verdiniz. Vatandaşlara en zor anında zor zamanında bir yardım eli oldunuz. Ben bu çalışmalarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. 112 hizmetleri 7/24 sürekli vardiya şeklinde devam eden hizmetlerdir." dedi.

Kızılkaya, daha sonra Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti, hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.???????

Ziyaretlere AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk de katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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