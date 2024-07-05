Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Esnaf ve Vatandaşlarla Görüştü
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, kentte esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Ayrıca vefat eden Hacı Hasan Bülbül'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, kentte esnaf ve vatandaşlarla görüştü.
Vali Kızılkaya esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü, sorun ve talepleri dinledi.
Kızılkaya daha sonra vefat eden Hacı Hasan Bülbül'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu, başsağlığı diledi.