Üye Girişi
Haberler

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Esnaf ve Vatandaşlarla Görüştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, kentte esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Ayrıca vefat eden Hacı Hasan Bülbül'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, kentte esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Vali Kızılkaya esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü, sorun ve talepleri dinledi.

Kızılkaya daha sonra vefat eden Hacı Hasan Bülbül'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu, başsağlığı diledi.

Kaynak: AA / Güncel

Kemal Kızılkaya Yaşam Politika Güncel Haberler

Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını 'emsali olmayan en yüksek riskli maç' olarak belirledi

Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını "emsali olmayan en yüksek riskli maç" olarak belirledi

 MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın

MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın

 Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

 Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi TBMM'de! Artık birden fazla maaş alamayacaklar

Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi TBMM'de! Artık birden fazla maaş alamayacaklar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title