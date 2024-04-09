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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'dan Ramazan Bayramı Mesajı

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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Kızılkaya mesajında, barış ve kardeşliğin, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olan Ramazan Bayramı'na erişmenin mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Bayramı kimsesiz ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için eşsiz bir fırsat olarak değerlendirmenin önemine değinen Kızılkaya, mesajında şunları kaydetti:

"Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, hayatımıza sevgi, saygı, yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü duygularını egemen kılmalı, birbirimizi sevgiyle kucaklamalıyız. Hedefimiz, huzur ve güven ortamında, şehrimizi bulunduğu yerden daha ileriye götürmek, hizmetin en güzeline layık olan değerli Siirt halkına daha iyi bir yaşam kalitesi sunacak ortamı hazırlamaktır. El ele, gönül gönülle bu hedefe doğru yürümek en önemli gücümüzdür. Bu süreçte, Siirt halkının katkı ve desteğini esirgemeyeceğine olan inancım tamdır. Bu güzel bayramın ülkede huzur içerisinde yaşanmasını, mukaddes değerler uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Bu vesileyle, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum."

Kızılkaya, bayramı farklı şehirlerdeki yakınlarının yanında geçirmeyi planlayan vatandaşlardan da emniyet kemerlerini takmalarını ve trafik kurallarına titizlikle uymalarını, yorgun ve uykusuz araç kullanmamalarını rica ettiklerini belirterek, sevginin, saygının, barış ve kardeşliğin yüreklerdeki coşkusunun arttığı mübarek Ramazan Bayramı'nın aziz millete, İslam alemine ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dilediğini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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