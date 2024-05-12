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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya Anneler Günü'nde koruyucu ailelerle buluştu

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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, Anneler Günü dolayısıyla koruyucu ailelerle bir araya geldi. Ailelerin çocuklarıyla ilgilenen Kızılkaya çifti, talepleri dinledi. Programda çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Anneler Günü dolayısıyla koruyucu ailelerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, aileleri İl Özel İdaresi Sosyal Tesislerinde ağırladı.

Ailelerin çocuklarıyla yakından ilgilenen Kızılkaya çifti, talepleri dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kızılkaya, koruyucu aile hizmetine yönelik kamuoyunda farkındalığın daha da arttırılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza anne baba sevgisini, şefkatini ve merhametini veren tüm koruyucu ailelerimize çok teşekkür ediyor, annelerimizin bu anlamlı gününü tebrik ediyorum."

Programda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Programa, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kemal Kızılkaya Anneler Günü Siirt Yaşam Güncel Haberler

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