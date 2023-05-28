Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu Oyunu Kullandı

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu Oyunu Kullandı

Güncel Haberler

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile birlikte Siirt Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oy kullandı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile birlikte Siirt Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kayıtlı oldukları 1076 numaralı salonda oy kullandı.

Sandık görevlileriyle tek tek tokalaşan ve görevlerinde başarılar dileyen Vali Hacıbektaşoğlu, oyunu kullanıp, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ülkeye ve millete hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Siirt kent genelinde temel vatandaşlık görevi olan oy kullanma sürecinin huzur ve güven içerisinde geçmesi temennisinde bulunan Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, seçim güvenliğinin sağlanabilmesine yönelik her türlü tedbirin alındığını ifade etti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Osman Hacıbektaşoğlu Siirt Valiliği Anadolu Lisesi Siirt Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title