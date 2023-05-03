Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan taziye ziyareti
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Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, merkeze bağlı Kışlacık köyünün Sütlüce mezrasında Özbek ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, merkeze bağlı Kışlacık köyünün Sütlüce mezrasında Özbek ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Hacıbektaşoğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ile 30 Nisan'da Botan Çayı'nda boğulan 6 yaşındaki Adil Özbek için ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Ailenin acısını paylaşan Hacıbektaşoğlu, merhuma Allah'tan rahmet ailesine de başsağlığı bulundu.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel