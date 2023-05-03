Üye Girişi
Haberi Paylaş
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan taziye ziyareti

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan taziye ziyareti

Güncel Haberler

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, merkeze bağlı Kışlacık köyünün Sütlüce mezrasında Özbek ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, merkeze bağlı Kışlacık köyünün Sütlüce mezrasında Özbek ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Hacıbektaşoğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ile 30 Nisan'da Botan Çayı'nda boğulan 6 yaşındaki Adil Özbek için ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ailenin acısını paylaşan Hacıbektaşoğlu, merhuma Allah'tan rahmet ailesine de başsağlığı bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Osman Hacıbektaşoğlu Siirt Valiliği Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title