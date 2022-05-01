Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan şehitlik ziyareti - Haberler

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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan şehitlik ziyareti

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan şehitlik ziyareti

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitliği ziyaret etti.

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitliği ziyaret etti.

Garnizon Komutanlığı şehitliğinde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Hacıbektaşoğlu, okunan duaların ardından şehitliğe karanfil bıraktı.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tekin Şahin ve kurum müdürleri katıldı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Osman Hacıbektaşoğlu, Garnizon Komutanlığı, Ramazan Bayramı, Siirt, Güncel, Haberler

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