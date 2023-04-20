Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hacıbektaşoğlu, mesajında, kardeşlik ve dayanışma duygularının yoğunlaşmasına vesile olan bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramın kimsesizlerin hatırlandığı, akraba ve yakınların buluştuğu, sevgi ve muhabbet hislerinin paylaşıldığı özel günler olduğunu dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu özel günde yakınlarımızdan başlayarak, akrabalarımızı, komşularımızı, kutlu vatanımızı canı pahasına savunan şehitlerimizin değerli ailelerini, kahraman gazilerimizi, yetim, hasta ve yaşlılarımızı ziyaret etmek, gönüllerini almak, ihtiyaçlarını gidermek ve bu sayede bayramı bayram tadında yaşama erdemine erişmek hepimizin temel hedeflerinden biri olmalı. Bu güzel bayramı, bugün ülkemizde huzur içerisinde yaşayabiliyorsak, bunu mukaddes değerleri uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Bu vesileyle, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyor, Siirtli hemşehrilerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."