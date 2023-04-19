Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, muhtarlarla iftarda bir araya geldi

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Şirvan ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şirvan Kaymakamlığınca muhtarlara yönelik düzenlenen iftar programına katılan Hacıbektaşoğlu, huzur, güven ve istikrar ortamının sürmesi, kırsalda yaşayan vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltilmesi için devletin her türlü imkanı seferber ettiğini belirtti.

Hacıbektaşoğlu, daha sonra programda muhtarlarla görüştü, talepleri dinledi.

Programa il ve ilçe yetkilileri de katıldı.