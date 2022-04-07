Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, köylerde incelemede bulundu

ŞİRVAN, SİİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Şirvan ilçesine bağlı köylerde incelemelerde bulundu.

Hacıbektaşoğlu, ilçeye bağlı Kayahisar, Kesmetaş, Cevizlik ve Nallıkaya köylerini ziyaret etti, burada vatandaşların taleplerini dinledi.

Köy okullarında öğrencilerle görüşen Hacıbektaşoğlu, eğitimin kalitesi ve köylerin yaşam standartlarının artırılacağını söyledi.

Vatandaşların refah düzeylerini yükseltmek için tüm imkanların seferber edildiğini ifade eden Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın yanında olmak ve sorunlarına çözüm bulmak en önemli vazifemizdir. Her fırsatta halkımızın arasında olmaya gayret ediyoruz. Halkımızı dinleyerek bizlere ilettikleri her türlü taleplerini imkanlar çerçevesinde yerine getirmeye çalışıyoruz. Siirt birlik ve beraberliğin kardeşlik ve huzurun hoşgörü ile yoğrulduğu kadim bir şehirdir."

Hacıbektaşoğlu daha sonra Jandarma Karakol Komutanlığında askerle bir araya geldi.

Vali Hacıbektaşoğlu'na, Şirvan Kaymakamı Recep Hasar, Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek ve kurum müdürleri eşlik etti.