Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu gazetecilerle iftarda bir araya geldi - Haberler

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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu gazetecilerle iftarda bir araya geldi

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu gazetecilerle iftarda bir araya geldi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, gazetecilerle iftar programında bir araya geldi.

SİİRT (AA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, gazetecilerle iftar programında bir araya geldi.

Millet Bahçesi restoranında düzenlenen programda konuşan Hacıbektaşoğlu, katılımlarından dolayı basın mensuplarına teşekkür etti, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Hacıbektaşoğlu, Kızlar Tepesi Sosyal Tesisi, Millet Bahçesi ve Güres Caddesi Yenileme Projesi ile kentte önemli yatırımlar gerçekleştirildiği, bu yatırımların artarak devam edeceğini aktardı.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ve vali yardımcıları katıldı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt, Güncel, Haberler

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