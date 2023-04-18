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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Eruh'ta iftarda vatandaşlarla bir araya geldi

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Eruh'ta iftarda vatandaşlarla bir araya geldi

Güncel Haberler

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Eruh ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Eruh ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacıbektaşoğlu, Eruh Kaymakamlığınca öğretmenevinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Talepleri dinleyen Hacıbektaşoğlu, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacıbektaşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 ilin etkilendiğini anımsatarak, bu süreçte ülke olarak büyük bir dayanışma ile yaraların sarılmaya çalışıldığını belirtti.

İftar programına, Eruh Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

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Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

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