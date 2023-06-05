Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Dünya Çevre Günü dolayısıyla heyeti kabul etti

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Raci Bülbül ve beraberindeki heyeti kabul etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacıbektaşoğlu, makamda gerçekleşen ziyarette hafta kapsamında yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Raci Bülbül ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacıbektaşoğlu, makamda gerçekleşen ziyarette hafta kapsamında yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacıbektaşoğlu, doğanın korunmasında duyarlılığı artırmak ve gelecek nesillere daha temiz daha sağlıklı, yaşanabilir bir gelecek bırakmak için çalışmalara destek vereceğini belirtti.

Heyet ziyaretin ardından Botan Vadisine giderek, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için Botan Çayına çelenk bıraktı.

Botan Vadisindeki etkinliğe doğaseverler de katıldı.